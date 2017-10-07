Скончался легендарный директор свердловского санатория «Обуховский»

Директор санатория «Обуховский», почетный гражданин города Камышлова и Свердловской области Альберт Макарян скончался.
Макарян ушел из жизни в ночь на 7 октября, сообщил «URA.RU» глава города Камышлова Алексей Половников. По его словам, директор санатория умер во сне от остановки сердца.
«Это был человек, который много сделал и для Камышлова, и для Камышловского района в целом. Для нас это серьезная утрата. Его все уважали, прислушивались к мнению», — рассказал Половников в разговоре с «URA.RU». Мэр уточнил, что место на кладбище уже выбрано, на данный момент идет подготовка к прощанию, которое состоится в санатории во вторник, 10 октября, в 14:00.
Соболезнования по поводу смерти Альберта Макаряна выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Умер Альберт Николаевич Макарян. Почетный гражданин области. Орденоносец. Он подарил Свердловской области современный санаторий „Обуховский“. Сделал его таким, каким мы его знаем сегодня. Благодаря ему здравница начала заниматься и научно-практической деятельностью. Десятки тысяч человек были поставлены на ноги. Великий человек. Соболезную родным и близким, всем, кто знал Альберта Николаевича. Вечная память!» — написал глава региона в Instagram.
Альберт Макарян занимал пост директора «Обуховского» 31 год. За большой вклад в развитие санаторно-курортной отрасли и оздоровление населения он был награжден орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, Макарян являлся почетным гражданином Камышлова, Камышловского района и Свердловской области.