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07 октября 2017
15:55  07 октября 2017 1

В Дании выловили отрезанные части тела пропавшей журналистки

Открытая лицензия на 04.08.2015. Куклы., игрушка, кукла
Водолазы обнаружили конечности и головуФото: Pixabay

Датская полиция рассказала об обнаружении частей тела пропавшей журналистки Ким Уолл из Швеции. Ранее обезглавленное туловище женщины было выловлено в море.

В ходе подводных поисков водолазы обнаружили голову и ноги журналистки, которые были помещены в пакеты.

Как пишет RT, вместе с конечностями полиция нашла металлические предметы и нож. Предположительно, они были необходимы для того, чтобы пакеты оставались на дне моря.

Ранее по этому делу задержали владельца подводной лодки Петера Мадсена, напоминает Телеканал 360. Мужчину подозревают в убийстве журналистки.

По словам Мадсена, его спутница погибла из-за несчастного случая. Теперь ему предстоит объяснить полиции, почему тело женщины оказалось расчленённым.

Виктор Жуков
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