В Дании выловили отрезанные части тела пропавшей журналистки

Датская полиция рассказала об обнаружении частей тела пропавшей журналистки Ким Уолл из Швеции. Ранее обезглавленное туловище женщины было выловлено в море.
В ходе подводных поисков водолазы обнаружили голову и ноги журналистки, которые были помещены в пакеты.
Как пишет RT, вместе с конечностями полиция нашла металлические предметы и нож. Предположительно, они были необходимы для того, чтобы пакеты оставались на дне моря.
Ранее по этому делу задержали владельца подводной лодки Петера Мадсена, напоминает Телеканал 360. Мужчину подозревают в убийстве журналистки.
По словам Мадсена, его спутница погибла из-за несчастного случая. Теперь ему предстоит объяснить полиции, почему тело женщины оказалось расчленённым.