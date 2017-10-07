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07 октября 2017
22:01  07 октября 2017 0

Самбурская задрала юбку, протестуя против «фанеры» Бузовой. ВИДЕО

Знак "Нет фанере" на трусах Самбурской не понравился БузовойФОТО: скрин видео

Звезда «Универа», актриса Настасья Самбурская исполнила пародию на Ольгу Бузову. В ответ ведущая «Дома-2» назвала Самбурскую плохой певицей, а Виктора Дробыша «девушкой», сообщает Super.ru.

В «Новой фабрике звёзд» подопечная Дробыша актриса Настасья Самбурская высмеяла движения из клипа Бузовой «Мало половин», после чего задрала юбку и показала трусы с перечёркнутой надписью «фанера».

Ольга Бузова резко отреагировала на пародию, назвав продюсера Самбурской и «Новой фабрики звёзд» Виктора Дробыша представителем слабого пола: «Я всегда думала, что у Виктора Дробыша только прическа от девушки, но оказывается, поступки и действия тоже от слабого пола. Мужчина, который в очередной раз оскорбляет меня и моих поклонников в моих глазах перестаёт называется таковым».

Ранее Виктор Дробыш заявил, что музыка — не самая сильная сторона Бузовой.

Досталось и Настасье Самбурской: «Я рада, что хотя бы после этого, страна узнала, что Настасья пытается петь», сказала Бузова в интервью порталу Super.ru.

Рита Теркина
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