Самбурская задрала юбку, протестуя против «фанеры» Бузовой. ВИДЕО

Звезда «Универа», актриса Настасья Самбурская исполнила пародию на Ольгу Бузову. В ответ ведущая «Дома-2» назвала Самбурскую плохой певицей, а Виктора Дробыша «девушкой», сообщает Super.ru.
В «Новой фабрике звёзд» подопечная Дробыша актриса Настасья Самбурская высмеяла движения из клипа Бузовой «Мало половин», после чего задрала юбку и показала трусы с перечёркнутой надписью «фанера».
Ольга Бузова резко отреагировала на пародию, назвав продюсера Самбурской и «Новой фабрики звёзд» Виктора Дробыша представителем слабого пола: «Я всегда думала, что у Виктора Дробыша только прическа от девушки, но оказывается, поступки и действия тоже от слабого пола. Мужчина, который в очередной раз оскорбляет меня и моих поклонников в моих глазах перестаёт называется таковым».
Ранее Виктор Дробыш заявил, что музыка — не самая сильная сторона Бузовой.
Досталось и Настасье Самбурской: «Я рада, что хотя бы после этого, страна узнала, что Настасья пытается петь», сказала Бузова в интервью порталу Super.ru.