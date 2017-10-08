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08 октября 2017
07 октября 2017
07:26  08 октября 2017 0

Скончался академик РАН Вячеслав Иванов

За авторством Иванова вышло более 1000 научных работ по лингвистикеФото: РГГУ

Российский государственный гуманитарный университет сообщил о смерти лингвиста и антрополога Вячеслава Иванова. Академик РАН, который был одним из основателей Фонда фундаментальных лингвистических исследований, скончался на 89 году жизни.

Глава Русской антропологической школы РГГУ скончался в коме, написала в Facebook журналистка Мария Слоним. За авторством Иванова вышло более 1000 научных работ, посвященных исторической и сравнительной лингвистике, психолингвистике, семиотике, математической лингвистике, литературоведению, истории культуры и антропологии, а также переводы с 18 языков.

Основными его трудами называют книги по санскриту и хеттскому языкам, реконструкция индоевропейского языка, труды по славянской и балканской лингвистике, пишет RT.

Вячеслав Иванов также был профессором Калифорнийского университета, членом Американского философского общества, Британской академии, Американской академии искусств и наук.

Юрий Викторов
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