Скончался академик РАН Вячеслав Иванов

07:26 08 октября 2017 0

За авторством Иванова вышло более 1000 научных работ по лингвистике Фото: РГГУ

Российский государственный гуманитарный университет сообщил о смерти лингвиста и антрополога Вячеслава Иванова. Академик РАН, который был одним из основателей Фонда фундаментальных лингвистических исследований, скончался на 89 году жизни.

Глава Русской антропологической школы РГГУ скончался в коме, написала в Facebook журналистка Мария Слоним. За авторством Иванова вышло более 1000 научных работ, посвященных исторической и сравнительной лингвистике, психолингвистике, семиотике, математической лингвистике, литературоведению, истории культуры и антропологии, а также переводы с 18 языков.

Основными его трудами называют книги по санскриту и хеттскому языкам, реконструкция индоевропейского языка, труды по славянской и балканской лингвистике, пишет RT.

Вячеслав Иванов также был профессором Калифорнийского университета, членом Американского философского общества, Британской академии, Американской академии искусств и наук.