17:10 08 октября 2017 4

Евгений Перевалов не проработал воспитателем и двух недель ФОТО: страница Евгения Перевалова в соцсетях

В городе Лесном Свердловской области в детском саду «Чебурашка» уволили помощника воспитателя за то, что он мужчина — по крайней мере, так сложившуюся ситуацию оценивают и коллеги Евгения Перевалова, и сам молодой человек, которому объяснили, что его присутствием в группе недовольны некоторые родители. Экс-сотрудника дошкольного учреждения удивила формулировка. Он намерен жаловаться в инспекцию по труду и прокуратуру.

Не проработав и двух недель, младший воспитатель Евгений Перевалов был уволен из-за жалобы родителей, которым якобы не понравился пол сотрудника детского сада. Заведующая, опасаясь скандала, попросила «усатого няня» уволиться.

«Это было неожиданностью, — рассказал „URA.RU“ Евгений Перевалов. — После обеда вызвала меня заведующая, сказала, что родителей не устраивает, что в группе работает воспитатель-мужчина. „Пишите, Евгений Анатольевич, заявление об увольнении по собственному желанию“, больше ничего не объяснив, заявила она. Я не нашелся, что сказать, у меня ноги подкосились — на ровном месте такое нечеловеческое отношение. Я подписал заявление».

В детском саду «Чебурашка» работают одни женщины ФОТО: lesnoy-cheburashka.ru

Заведующая детским садом «Чебурашка» Ольга Литвяк заявила нашему агентству, что никакой половой дискриминации не было. «Ерунда это всё. Пришли родители и сказали, что не хотят, чтобы в садике работал этот воспитатель, потому что он раньше работал судебным приставом и был очень неуравновешенный. Такому нельзя работать с детьми, сказали они. Я подумала, что лучше будет попросить его написать заявление на увольнение по собственному желанию», — объяснила в разговоре c «URA.RU» Литвяк. Сам Перевалов в разговоре с «URA.RU» отмечал, что перед трудоустройством в дошкольное учреждение он без проблем прошел медкомиссию, в том числе психиатра и нарколога. По образованию Евгений строитель и, устроившись в садик, хотел сменить сферу деятельности.

Телефоны городского управления образования на момент подготовки материала не отвечали.

В соцсетях прецедент вызвал бурные обсуждения среди родителей воспитанников группы, в которой работал Евгений: «Женя талантливый умный мужчина, 33 года, пишет музыку и песни, занимается спортом, дети его обожали, заведующая была довольна его работой, коллеги с ним сдружились! Считаем это несправедливым увольнением, дискриминацией по половому признаку!!! Мы требуем вернуть Евгения Перевалова на рабочее место и извиниться перед ним!», — написала одна из родительниц. «Утер нос женщинам-няням», «отлично влился в коллектив», «ползал с мальчишками», вспоминают родители.

Кто из родителей высказал претензии к полу воспитателя, Евгений не знает. Он планирует обратиться в инспекцию по труду и в прокуратуру с жалобой на превышение полномочий заведующей дошкольного учреждения и дискриминацию по половому признаку при увольнении сотрудников. «Не хочу так оставлять, хочется, чтобы в будущем такого не было», — отметил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» Евгений Перевалов.

1/3 В свободное от работы время Евгений занимается спортом соцсети

Обновлено: источники «URA.RU» в Лесном уже после выхода публикации сообщили, что заведующая включила задний ход, поняв что история с увольнением получила огласку. Она якобы позвонила лично Евгению и пригрозила, что назовет его невменяемым. Теперь Перевалов намерен подать заявление о клевете на заведующую, если она в СМИ опорочит его честь и имя.