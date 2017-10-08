Воюющий в Донбассе в одном из украинских добровольческих батальонов актер Анаталий Пашинин раскритиковал украинскую армию.
Пашинин подчеркнул, что никогда не вступил бы в армию Украины, даже в случае, если бы на него давили. По словам актера, обстановка в добровольческих батальонах, в одном из которых воюет он, значительно отличается от ситуации в ВСУ. Те, убежден Пашинин, превращаются в «крепостную советскую армию».
«И дело не в форме, хоть наряди ты их в золотые галуны и ботфорты», — заявил Пашинин в интервью «Обозревателю».
Пашинин сообщил о том, что вступил в добровольческий батальон в конце августа 2017 года. Актер известен своими ролями в таких фильмах, как «Адмирал» и «Мы из будущего», а также во многих сериалах. В разговорах с журналистами он заявлял, что в Донбассе «не выполняет долг», а «кайф ловит». Возвращаться в Россию Пашинин не намерен.