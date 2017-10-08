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08 октября 2017
16:31  08 октября 2017 17

Сбежавший воевать за Киев актер заявил, что ВСУ скатываются в «крепостную советскую армию»

После того, как Пашинин уехать воевать, его даже объявляли мертвымФото: Википедия
новость из сюжета:
Война на Украине
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Воюющий в Донбассе в одном из украинских добровольческих батальонов актер Анаталий Пашинин раскритиковал украинскую армию.

Пашинин подчеркнул, что никогда не вступил бы в армию Украины, даже в случае, если бы на него давили. По словам актера, обстановка в добровольческих батальонах, в одном из которых воюет он, значительно отличается от ситуации в ВСУ. Те, убежден Пашинин, превращаются в «крепостную советскую армию».

«И дело не в форме, хоть наряди ты их в золотые галуны и ботфорты», — заявил Пашинин в интервью «Обозревателю».

Пашинин сообщил о том, что вступил в добровольческий батальон в конце августа 2017 года. Актер известен своими ролями в таких фильмах, как «Адмирал» и «Мы из будущего», а также во многих сериалах. В разговорах с журналистами он заявлял, что в Донбассе «не выполняет долг», а «кайф ловит». Возвращаться в Россию Пашинин не намерен.

Татьяна Трушина
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