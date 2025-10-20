ВС РФ прорвали оборону под Новопавловкой и вышли к Константиновке: главное об СВО на 20 октября

ВС РФ продолжают продвижение Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады по случаю установления контроля над поселком Полтавка в Запорожской области. В своем обращении министр отметил, что личный состав бригады проявил высокий профессионализм, несгибаемую решимость и крепкий боевой дух в условиях сложной обстановки. Белоусов также пожелал, чтобы мужество и единство коллектива оставались неизменными качествами подразделения. Другие главные события СВО — в материале URA.RU.

ВС РФ прорвали оборону в районе Новопавловки в ДНР

Руководитель ДНР Денис Пушилин сообщил о преодолении российскими военными сложной, многоуровневой оборонительной линии ВСУ в районе населенного пункта Новопавловка. Линия обороны включала минные поля, железобетонные сооружения, противотанковые рвы, а также разветвленную систему подземных коммуникаций. По словам Пушилина, наступательные действия российских подразделений продолжаются на красноармейском направлении.

Российские военные подступают к Константиновке

Российское военные приступили к продвижению к границам Константиновки в ДНР, завил Пушилин. По его словам, российские военные уже находятся на подступах к указанному населенному пункту.

«Военные РФ заходят на границы Константиновки в ДНР», — сказал глава региона. Его слова прозвучали в эфире «Россия 24».

На Украине должен быть устойчивый мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула необходимость фундаментального разрешения конфликта на Украине, которое обеспечило бы устойчивый и продолжительный мир. Дипломат отметила, что обсуждение коренных причин противостояния направлено не на затягивание кризиса, а на достижение прочного урегулирования. Захарова также напомнила что Россия всегда призывала к мирному решению.

Зеленский допустил скорое завершение конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности скорого завершения вооруженного конфликта в стране. По словам украинского главы, ситуация приблизилась к этапу, когда мир может быть достигнут в обозримом будущем. Зеленский подчеркнул, что сейчас страна находится на этапе, который позволяет говорить о потенциальном окончании войны, однако никаких гарантий по срокам и результатам этого процесса нет.

ВС РФ ударили по порту Одессы

В ночь на 20 октября российские военные нанесли ракетный удар одесскому порту «Южный», целью которого стал военный груз, рассказал военкор Евгений Поддубный. Журналист также отметил, что удар пришелся по грузу, доставленному из Румынии.

Под Купянском ликвидировали африканских наемников ВСУ

В районе Купянска Харьковской области были ликвидированы наемники из Южно-Африканской Республики, воевавшие на стороне ВСУ, сообщает telegram-канал Shot. По данным источника, за последние дни украинская сторона потеряла в этом районе свыше 70 военнослужащих. Среди погибших были наемники из Южной Африки, они принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ за пять тысяч долларов. В то же время российские штурмовые подразделения продолжают продвигаться вглубь города, занимая стратегически важные высотные здания, несмотря на активное сопротивление со стороны ВСУ.

США требует от Украины выйти из Донбасса

В ходе недавних переговоров президента США Дональда Трампа и Зеленского в Вашингтоне специальный представитель американского лидера Стивен Уиткофф настаивал на выводе украинских войск с территории Донбасса, сославшись на российскую конституцию. Зеленский в интервью The Telegraph подчеркнул, что не принял выдвинутое требование, добавив, что Киев по-прежнему рассматривает Донбасс как неотъемлемую часть украинской территории.

ДНР может перейти под контроль России к весне 2026 года

Российские войска могут взять под контроль всю территорию ДНР к весне 2026 года. Такое заявление сделал военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, руководство Украины во главе с Зеленским стоит перед выбором: либо принять условия, выдвигаемые Россией, и покинуть территорию ДНР, либо российская сторона будет продолжать наступательные действия.

Эксперт также отметил, что ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями на линии фронта. Для удержания позиций в Донбассе украинское командование вынуждено перебрасывать воинские подразделения из других регионов, в частности из Днепропетровской и Харьковской областей.

ВСУ вернули под Харьков генерала, который ранее поссорился с Сырским

В Харьковской области сформирована новая группировка войск, командующим которой назначен генерал-майор Михаил Драпатый. По заявлению ВСУ, это кадровое решение принято с целью укрепления оборонительных позиций на одном из наиболее напряженных участков фронта.