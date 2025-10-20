Сотни украинских военных были уничтожены под Харьковом
По объекту, где находились украинские солдаты, был нанесен удар ракетами «Искандер»
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Российские военные ликвидировали несколько сотен иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ в районе Харькова. Об этом сообщил командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер.
«Вели глубинную разведку и решили пойти, исходя из разведданных, в определенное место, где, к нашему огромному счастью, оказался достаточно большой лагерь наемников», — сказал военнослужащий. Его слова приводит RT.
По словам военного, в процессе разведывательных мероприятий был обнаружен значительный лагерь украинских сил, в котором находились преимущественно иностранные наемники из Франции и Польши. После получения этой информации российские военные оперативно приняли решение о нанесении удара.
По выявленной цели были выпущены две ракеты комплекса «Искандер». Уточняется, что атака была проведена внезапно, в момент, когда противник не ожидал нападения. В результате удара, по имеющимся данным, было уничтожено до 600 военнослужащих.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
