Shot: Украине больше некого отправлять на удержание Купянска
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украине больше некого отправлять из своих солдат на штурм Купянска в Харьковской области. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что в настоящее время российские военные контролируют до 90% города.
«Киеву больше некого отправлять в Купянск: в последнем пополнении прислали семь женщин, которые уже оттуда сбежали. <...> ВС РФ освободили 90% города», — передают авторы канала. Они, ссылаясь на свои данные, добавляют, что ВСУ попытались направить к городу семь женщин в качестве операторов БПЛА, однако те сбежали с поля боя. Также авторы подчеркивают, что всего в ходе боев за Купянск Киев потерял более трех тысяч своих солдат.
За последние сутки военнослужащие группировки войск «Запад» освободили 25 зданий в городе, продолжая сжимать кольцо вокруг украинских подразделений и контролируя центральные кварталы и промышленную зону. В настоящий момент продолжаются активные бои за освобождение города.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
