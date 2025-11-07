Киев больше никого не может отправить к Купянску, передает Shot Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украине больше некого отправлять из своих солдат на штурм Купянска в Харьковской области. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что в настоящее время российские военные контролируют до 90% города.

«Киеву больше некого отправлять в Купянск: в последнем пополнении прислали семь женщин, которые уже оттуда сбежали. <...> ВС РФ освободили 90% города», — передают авторы канала. Они, ссылаясь на свои данные, добавляют, что ВСУ попытались направить к городу семь женщин в качестве операторов БПЛА, однако те сбежали с поля боя. Также авторы подчеркивают, что всего в ходе боев за Купянск Киев потерял более трех тысяч своих солдат.