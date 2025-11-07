Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Mash: к отцу главкома ВСУ приехала реанимация

07 ноября 2025 в 13:26
Отец Сырского тяжело болен

Фото: Официальный сайт президента Украины

К дому отца главкома ВСУ Александра Сырского Станиславу выехала бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщают telegram-каналы.

«К отцу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского приехала реанимация», — пишет telegram-канал Mash. 86-летний Станислав Сырский находится в тяжелом состоянии.

Недавно отец главнокомандующего ВСУ Станислав Сырский был выписан из медицинского учреждения в Московской области, где проходил курс лечения. По данным telegram-канала Shot, финансирование его лечения, которое обошлось более чем в пять миллионов рублей, было осуществлено за счет средств украинского военного бюджета.

