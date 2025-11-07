Mash: к отцу главкома ВСУ приехала реанимация
Отец Сырского тяжело болен
Фото: Официальный сайт президента Украины
К дому отца главкома ВСУ Александра Сырского Станиславу выехала бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщают telegram-каналы.
«К отцу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского приехала реанимация», — пишет telegram-канал Mash. 86-летний Станислав Сырский находится в тяжелом состоянии.
Недавно отец главнокомандующего ВСУ Станислав Сырский был выписан из медицинского учреждения в Московской области, где проходил курс лечения. По данным telegram-канала Shot, финансирование его лечения, которое обошлось более чем в пять миллионов рублей, было осуществлено за счет средств украинского военного бюджета.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.