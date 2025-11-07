Mash: к отцу главкома ВСУ приехала реанимация

Недавно отец главнокомандующего ВСУ Станислав Сырский был выписан из медицинского учреждения в Московской области, где проходил курс лечения. По данным telegram-канала Shot, финансирование его лечения, которое обошлось более чем в пять миллионов рублей, было осуществлено за счет средств украинского военного бюджета.