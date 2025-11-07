Орбан поедет в Белый дом, чтобы уговорить Трампа на встречу с Путиным
Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен посетить Белый дом, чтобы обсудить организацию возможного саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина по урегулированию ситуации в Украине. Об этом сообщает одна из британских газет.
"Виктор Орбан посетит Белый дом в пятницу, поскольку крайне правый премьер-министр Венгрии пытается организовать еще одну встречу на высшем уровне между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", — пишет The Guardian. Издание ссылается на свои источники.
Однако, как отмечает газета, «достижение мира на Украине» не является главной целью предстоящего визита. По данным источников, основная задача Орбана — лично убедить Трампа совершить визит в Венгрию. Причина такой настойчивости — внутренняя политика. Премьер-министр сталкивается с беспрецедентным вызовом со стороны нового лидера оппозиции на фоне подготовки к парламентским выборам, которые состоятся в апреле.
Советники Орбана полагают, что визит такой фигуры, как Дональд Трамп, значительно укрепил бы статус действующего премьера как влиятельного государственного деятеля на международной арене. Кроме того, это событие могло бы мобилизовать и вдохновить консервативный электорат Орбана накануне важного голосования.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что позиции России и США по украинскому конфликту практически согласованы. По его оценке, для окончательной договоренности и проведения встречи на высшем уровне между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Будапеште осталось урегулировать лишь несколько вопросов.
