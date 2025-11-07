Орбан поедет в Белый дом, чтобы уговорить Трампа на встречу с Путиным

Орбан хочет поехать в Белый дом Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен посетить Белый дом, чтобы обсудить организацию возможного саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина по урегулированию ситуации в Украине. Об этом сообщает одна из британских газет.

"Виктор Орбан посетит Белый дом в пятницу, поскольку крайне правый премьер-министр Венгрии пытается организовать еще одну встречу на высшем уровне между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", — пишет The Guardian. Издание ссылается на свои источники.

Однако, как отмечает газета, «достижение мира на Украине» не является главной целью предстоящего визита. По данным источников, основная задача Орбана — лично убедить Трампа совершить визит в Венгрию. Причина такой настойчивости — внутренняя политика. Премьер-министр сталкивается с беспрецедентным вызовом со стороны нового лидера оппозиции на фоне подготовки к парламентским выборам, которые состоятся в апреле.

Продолжение после рекламы

Советники Орбана полагают, что визит такой фигуры, как Дональд Трамп, значительно укрепил бы статус действующего премьера как влиятельного государственного деятеля на международной арене. Кроме того, это событие могло бы мобилизовать и вдохновить консервативный электорат Орбана накануне важного голосования.