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08 октября 2017
20:41  08 октября 2017 0

В Москве полыхает крупнейший рынок: взрываются машины, эвакуируют тысячи людей. ФОТО, ВИДЕО

Дым от пожара застилает небо на несколько километров от очага возгоранияФОТО: Telegram-канал "Караульный"

В Москве горит торговый комплекс строительных материалов «Синдика», расположенный на МКАД. Огонь полыхает на площади в несколько десятков тысяч кв. м. Из помещений рынка эвакуированы три тысячи человек. Припаркованные посетителями на стоянке машины взрываются, сообщает ТАСС.

«Из здания эвакуированы три тысячи человек. Пострадавших нет», — приводит информагентство слова начальника Главного управления МЧС по Московской области Сергея Полетыкина.

По данным Интерфакс, пострадавшие все же есть: восемь человек обратились за помощью к медикам с симптомами интоксикации дымом.

Площадь пожара в торговом комплексе «Синдика» превысила 55 тысяч квадратных метров, пишет РИА Новости. К тушению огня привлечены два вертолёта Ка-32.

На подземной парковке под горящим торговым комплексом взорвались несколько машин: «Под действием высоких температур произошёл взрыв нескольких машин на подземной парковке. Она вся охвачена огнём», — приводит ТАСС слова источника.

Артем Косых
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