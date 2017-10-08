В Москве горит торговый комплекс строительных материалов «Синдика», расположенный на МКАД. Огонь полыхает на площади в несколько десятков тысяч кв. м. Из помещений рынка эвакуированы три тысячи человек. Припаркованные посетителями на стоянке машины взрываются, сообщает ТАСС.
«Из здания эвакуированы три тысячи человек. Пострадавших нет», — приводит информагентство слова начальника Главного управления МЧС по Московской области Сергея Полетыкина.
По данным Интерфакс, пострадавшие все же есть: восемь человек обратились за помощью к медикам с симптомами интоксикации дымом.
Площадь пожара в торговом комплексе «Синдика» превысила 55 тысяч квадратных метров, пишет РИА Новости. К тушению огня привлечены два вертолёта Ка-32.
На подземной парковке под горящим торговым комплексом взорвались несколько машин: «Под действием высоких температур произошёл взрыв нескольких машин на подземной парковке. Она вся охвачена огнём», — приводит ТАСС слова источника.