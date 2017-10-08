21:06 08 октября 2017 0

Пермячка, оговорившая в шутку своего отчима, хочет чтобы ей поверили Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несовершеннолетняя школьница из Краснокамска, ради шутки оговорившая своего отчима в изнасиловании, записала видеообращение, в котором обвинила следователей и сотрудников ПДН, что ее использовали для того, чтобы посадить в тюрьму невинного человека. В региональном СКР ее слова опровергли.

Девушка в видеообращении, выложенном во «ВКонтакте», заявляет, что при «помощи обмана и угроз» ее заставили дать «лживые показания». Она призналась правоохранителям, что интимная связь у нее произошла с мальчиком, с которым она познакомилась в соцсети, однако ее никто не слушал. «Все говорили, что им не нужна такая правда, потому что я создаю им только проблемы. Мне обещали, что моему папе ничего не сделают, если я не буду отказываться от показаний», — говорит девочка.

Во время следствия, как утверждает школьница, «назначенный законный представитель» не интересовалась ее делом и подписывала все бумаги, которые давала ей следователь. В деле появились переписка с отчимом «ВКонтакте», фото с его телефона и также подписи, которые являются «фальшивкой».

«Я считаю, что эти преступники должны быть наказаны», — говорит юная пермячка, имея в виду тех, кто занимался уголовным делом.

15-летняя пермячка также призналась, что после того, как суд вынес приговор ее отчиму, она пыталась покончить жизнь самоубийством. «Моя мама тут ни при чем, она ничего не заставляла меня делать. Я просто не могла жить с мыслью, что невинный человек будет сидеть в тюрьме», — несколько раз в ходе беседы повторяет девочка.

Пермяки, посмотревшие видео, с недоверием отнеслись к словам подростка. «В ее речи так много протокольных слов, что складывается мнение, что это видео она снимала под давлением», «Все очень заучено, вплоть до слов, которые подростки никогда не используют в обычной речи. Пусть все будет не по Ее словам, а по правде!», «Любой физиогномист или простой психолог скажет, что девочка на камеру врет. Ее жаль. Слишком много грязи в ее короткой жизни уже было благодаря взрослым, с которыми ей пришлось жить рядом», — считают подписчики паблика «Мой город-Пермь».

В пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю на обращение «URA.RU» попросили время на то, чтобы ознакомиться с видео, и обещали дать развернутый комментарий в понедельник, 9 октября. «Давление не оказывалось, — пока кратко прокомментировала обвинения в сторону следователей сотрудник пресс-службы СУ СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова. — Сейчас уже не стадия следствия, [возникает вопрос] почему [члены семьи] не заявляли об этом во время судебного процесса. Следствие по делу завершено, прокуратура поддержала следствие, утвердив обвинительное заключение, суд вынес обвинительный приговор».

41-летний житель Краснокамска был осужден за связь с 15-летней падчерицей. Семья пытается доказать, что мужчину осудили из-за неудачной шутки девушки. Супруга осужденного утверждает, что чистосердечное признание он написал под давлением следователей. Недавно семья побывала на съемках программы «Мужское и женское» на «Первом канале». Там доводам падчерицы и супруги осужденного не поверили. Как заявил адвокат семьи Игорь Саввин, девочкой просто манипулировали, а матери даже не дали сказать ни слова. В итоге ведущие вынесли вердикт, что за сломанную психику подростка мать надо лишить родительских прав.

История началась в Краснокамске еще в феврале 2016 года. Школьница вступила в интимную связь с интернет-знакомым, но подруге сообщила, что это произошло с ее отчимом. Как потом объясняла свои действия девушка, она «хотела быть круче» в глазах друзей. Однако подруга ее поступок не оценила и сообщила о происшествии педагогу, а та заявила в полицию.