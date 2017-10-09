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10:37  09 октября 2017 0

Жители Кургана ополчились на маму девочки, которую искусала собака

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Матери посоветовали лучше следить за ребенкомФото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Кургана Елена Колесникова пожаловалась в соцсети, что ее ребенка укусила привязанная у магазина собака. Инцидент произошел у магазина «Метрополис» на улице Черняховского в субботу, 7 октября.

Елена Колесникова направлялась в магазин с двумя детьми. По ее словам, длина поводка позволила собаке внезапно накинуться на ее дочь. Женщина возмущена поведением хозяина собаки, который нагрубил ей и скрылся — в итоге ребенку приходится ставить курс инъекций препаратов против бешенства. В сообществе «Инцидент. Курган» соцсети «В контакте» она обращается к свидетелям происшествия, чтобы установить хозяина собаки и уточняет, что написала заявление в полицию.

Однако многие комментаторы на рассказ прореагировали неожиданно. Женщину начали обвинять в том, что она плохо следит за детьми. «Собака не укусит, если её не провоцировать и не нарушать её личное пространство», — пишет Илья. Прозвучали и более резкие высказывания. «Следить нужно за своим ребенком. Хозяин собаки и то привязал собаку», — написал Александр. Есть и такие, кто сочувствует женщине.

В пресс-службе полиции «URA.RU» пообещали выяснить, найден ли владелец собаки.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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