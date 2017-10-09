Жительница Кургана Елена Колесникова пожаловалась в соцсети, что ее ребенка укусила привязанная у магазина собака. Инцидент произошел у магазина «Метрополис» на улице Черняховского в субботу, 7 октября.
Елена Колесникова направлялась в магазин с двумя детьми. По ее словам, длина поводка позволила собаке внезапно накинуться на ее дочь. Женщина возмущена поведением хозяина собаки, который нагрубил ей и скрылся — в итоге ребенку приходится ставить курс инъекций препаратов против бешенства. В сообществе «Инцидент. Курган» соцсети «В контакте» она обращается к свидетелям происшествия, чтобы установить хозяина собаки и уточняет, что написала заявление в полицию.
Однако многие комментаторы на рассказ прореагировали неожиданно. Женщину начали обвинять в том, что она плохо следит за детьми. «Собака не укусит, если её не провоцировать и не нарушать её личное пространство», — пишет Илья. Прозвучали и более резкие высказывания. «Следить нужно за своим ребенком. Хозяин собаки и то привязал собаку», — написал Александр. Есть и такие, кто сочувствует женщине.
В пресс-службе полиции «URA.RU» пообещали выяснить, найден ли владелец собаки.