Жители Югры решили напомнить россиянам, благодаря кому страна богатая

Власти Югры выбирают новый девиз герба региона. Предложения югорчан собирают на портале «Стратегия 2030».
В сообщении говорится, что жители региона могут сами предложить новый девиз, который будет размещен на ленте герба ХМАО. «Наличие девиза на гербе региона является одним из критериев, которые учитывает Геральдический Совет при президенте РФ при включении символа региона в геральдический регистр. Девиз требует чрезвычайно тщательного подбора и, как правило, точной и убедительной исторической мотивации. Несколько слов на девизной ленте могут рассказать о нашем округе больше, чем многотомная книга», — пишут организаторы.
Югорчане уже предложили несколько десятков различных вариантов. «ХМАО-Югра — это нефть и тайга, ХМАО-Югра — это ТЫ, ОН и Я, ХМАО-Югра — общая Родина на века», — пишет Светлана Кошелева. «Достоинство Страны — города ЮГРЫ!» — вариант Виктории Махининой. «Величие в малом», — предлагает Александр Радченко. Большинство предлагаемых девизов связаны с добычей нефти и газа, а также тем, что Югра является стратегическим регионом России. «Богатство России из недр земли нашей», — пишет Юлия Яковлева. «Югра — таежный край нефтяников и газовиков!» — предлагает Елена Старцева.
Как ранее сообщало «URA.RU», в рамках проекта «Югра многовековая» разработан новый герб ХМАО. Власти региона одной из целей ставят развитие внутреннего патриотизма и переход на новое мышление, согласно которому автономный округ более не является сырьевым придатком. Ученые из Ханты-Мансийска занимаются созданием девяти томов новой истории региона, готовят к публикации школьный учебник. Сам герб уже вынесен на общественное обсуждение, предложения югорчан по новому девизу принимаются до 1 ноября.