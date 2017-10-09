Жители Югры решили напомнить россиянам, благодаря кому страна богатая

13:37 09 октября 2017 2

Власти Югры выбирают новый девиз Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Югры выбирают новый девиз герба региона. Предложения югорчан собирают на портале «Стратегия 2030».

В сообщении говорится, что жители региона могут сами предложить новый девиз, который будет размещен на ленте герба ХМАО. «Наличие девиза на гербе региона является одним из критериев, которые учитывает Геральдический Совет при президенте РФ при включении символа региона в геральдический регистр. Девиз требует чрезвычайно тщательного подбора и, как правило, точной и убедительной исторической мотивации. Несколько слов на девизной ленте могут рассказать о нашем округе больше, чем многотомная книга», — пишут организаторы.

Тот самый новый герб Фото: правительство ХМАО

Югорчане уже предложили несколько десятков различных вариантов. «ХМАО-Юг­ра — это нефть и тай­га, ХМАО-Юг­ра — это ТЫ, ОН и Я, ХМАО-Юг­ра — об­щая Ро­ди­на на ве­ка», — пишет Светлана Кошелева. «Дос­то­инс­тво Стра­ны — го­ро­да ЮГ­РЫ!» — вариант Виктории Махининой. «Ве­ли­чие в ма­лом», — предлагает Александр Радченко. Большинство предлагаемых девизов связаны с добычей нефти и газа, а также тем, что Югра является стратегическим регионом России. «Бо­гатс­тво Рос­сии из недр зем­ли на­шей», — пишет Юлия Яковлева. «Юг­ра — та­еж­ный край неф­тя­ни­ков и га­зо­ви­ков!» — предлагает Елена Старцева.

Как ранее сообщало «URA.RU», в рамках проекта «Югра многовековая» разработан новый герб ХМАО. Власти региона одной из целей ставят развитие внутреннего патриотизма и переход на новое мышление, согласно которому автономный округ более не является сырьевым придатком. Ученые из Ханты-Мансийска занимаются созданием девяти томов новой истории региона, готовят к публикации школьный учебник. Сам герб уже вынесен на общественное обсуждение, предложения югорчан по новому девизу принимаются до 1 ноября.