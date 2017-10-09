14:09 09 октября 2017 12

Агзам Шарафиев до последних дней выглядел совершенно здоровым Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ночь с 8 на 9 октября скончался депутат Артемовской городской думы, главный редактор газеты «Егоршинские вести» Агзам (Александр) Шарафиев. Об этом «URA.RU» сообщил председатель Артемовской гордумы Константин Трофимов. Местным депутатам трагическую новость сообщили около часа назад.

По словам спикера и родных Шарафиева, его госпитализировали в Свердловскую областную клиническую больницу еще 5 октября. Как стало известно «URA.RU», он скончался вследствие инфекционного заболевания, однако точную причину смерти, как и диагноз, медикам установить пока не удалось. Родные Шарафиева вспоминают о покушении на него, произошедшем в марте 2017 года, когда возле дома редактора обнаружил растяжку с гранатой, и не исключают, что оба события (то покушение и сегодняшняя смерть) могут быть связаны друг с другом.

По их словам, расследование уголовному делу с гранатой продолжаются: в рамках него результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти Шарафиева будет представлены в следственный комитет. По некоторым данным, следователей интересует, не обнаружится ли в анализах какой-либо яд. «Он как от какой-то инфекции умереть здоровый 61-летний мужчина? — говорит его супруга, главный редактор издания „Вечерний Карпинск“ Татьяна Шарафиева. — Он не пил, не курил, до 57 лет играл в хоккей. Хотя, конечно, сгорал на работе: он не мог работать вполсилы».

Коллеги Агзама Шарафиева тоже не могут поверить в произошедшее. «Мы в полном замешательстве: два месяца назад он проходил медицинскую комиссию, у него были анализы здорового человека. Он показывал нам справку и говорил, что здоров, как бык», — рассказал «URA.RU» заместитель главного редактора «Егоршинских вестей» Василий Ергашев.

В советские годы Александр Шарафиев был собкором газеты «Уральский рабочий» по восточному «кусту районов Свердловской области (Ирбит, Алапаевск, Артемовский), и уже тогда его материалы отличались злободневностью. Когда в годы перестройки он вышел из коммунистической партии, на следующий день его уволили из газеты. Но Шарафиев не стал отчаиваться и вместе с супругой создал «Егоршинские вести» — первую в Свердловской области независимую газеты (в этом году она отметила свое 25-летие).

Благодаря честной и независимой позиции издание быстро завоевало популярность, а его редактору-владельцу удалось выстроить успешный медиабизнес. «Вслед за ним пошли другие, но он был первым», — вспоминает Татьяна Шарафиева.

Защищая интересы издания, Шарафиев пошел в политику и несколько сроков подряд избирался в местную думу (на его участке за него голосовало по 90% избирателей).

Александр Шарафиев на рабочем месте Фото: из семейного архива Шарафиевых

«Он добился прекращения политического противостояния в Артемовском, — говорит Ергашев. — Как активный участник ОНФ способствовал очистке города от грязи, будучи депутатом, доказал, что муниципальная дума в состоянии находить выход из любых политических кризисов и добиваться необходимых для города решений».

По признанию всех, Шарафиев был одной из наиболее ярких фигур в свердловской журналистике. Каждое его интервью с политическими персонами становилось событием.

Редакция «URA.RU» выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам Агзама Шарафиева. Его похороны пройдут в ближайшие дни, вопрос о месте захоронения сейчас решается. Городские власти Артемовского намерены оказать помощь родным Шарафиева в организации похорон и панихиды. У него остались пожилая мама, супруга и две дочери.