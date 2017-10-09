В Сургутском районе заработали консультационные центры для мигрантов, более известные как «комнаты мира». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Консультационные центры открыли в поселках Белый Яр и Федоровский. Планируется, что старейшины национальных диаспор смогут помочь своим согражданам в решении проблем. «Прием земляков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, ведут руководители и представители национальных объединений. Прибывшим из Азербайджана, Украины и других стран ближнего зарубежья мигрантам рассказывают, куда нужно обращаться для решения возникшего вопроса», — говорится в сообщении пресс-службы Сургутского района.
В Сургутском районе также заработал и многоканальный телефон горячей линии, где мигранты смогут получить необходимую консультацию либо рассказать о своих проблемах. Как ранее сообщало «URA.RU», глава района Андрей Трубецкой намерен лично проверить, как будут решаться вопросы, поступившие на горячую линию, а «комнаты мира» станут одним из механизмов для снятия напряженности в межнациональным отношениях.
«Хотим избежать событий, как в Сургуте 19 августа (когда произошла массовая резня — ред.). Может быть, если бы этот человек со своей проблемой пришел бы к уважаемому в диаспоре человеку, его бы выслушали и помогли», — рассказал агентству Андрей Трубецкой.
19 августа в Сургуте религиозный фанатик Артур Гаджиев устроил массовую резню. Пострадали восемь человек.