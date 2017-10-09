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09 октября 2017
16:30  09 октября 2017 1

Бурматов оставит пост главы ЦИК «Единой России» и займет новую должность в Госдуме

Марафон
Владимир Бурматов (в центре) занял кресло председателя комитета ГосдумыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинский депутат Госдумы Владимир Бурматов возглавит комитет по экологии и охране окружающей среды. Этот пост освободится после назначения Ольги Тимофеевой вице-спикером российского парламента. Такое решение принято на заседании фракции «Единой России» в понедельник, 9 октября, сообщил «URA.RU» источник в партии.

По данным собеседника агентства, Владимир Бурматов останется членом президиума генсовета «ЕР», основного руководящего органа партии, через который проходят все решения и согласования. Но пост руководителя центрального исполнительного комитета партии (ЦИК) ему придется покинуть — по уставу партии совмещать эту должность с должностью председателя думского комитета невозможно.

«Аппаратный вес председателя комитета, пожалуй, даже выше, чем руководителя ЦИК. Ведь глава комитета входит в тот же совет Госдумы в числе всего 26 человек», — добавил источник.

Ольга Тимофеева, в свою очередь, станет вице-спикером вместо Владимира Васильева, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Дагестана.

Госдума утвердит кадровые перестановки на заседании в среду, 11 октября.

Владимир Бурматов в 2011 году впервые избрался в Госдуму, где занял должность первого зампреда комитета по образованию. Год назад депутат выиграл выборы в Металлургическом одномандатном округе Челябинска. Вместе с депутатским мандатом он получил пост руководителя Центрального исполкома «Единой России».

Сергей Леонов
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