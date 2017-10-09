16:55 09 октября 2017 1

В екатеринбургской тусовке все понятно: Енина сменит Путинцев, Путинцева сменит Енин ФОТО: страница Максима Путинцева в соцсетях

Известный телеведущий Евгений Енин анонсировал скорые перемены сразу на двух каналах в городе. На своей странице в Facebook он написал о том, что уходит с «Четверки». Однако далеко он не уйдет — станет ведущим разговорных программ на «Областном телевидении». Вместе Енина вести программы будет ведущий ОТВ и «Эха Москвы» Максим Путинцев.

Енин пишет, что переход повысит столичность телевизионных СМИ страница Евгений Енина в соцсети

«Дорогие друзья!

Маленькое объявление.

На федеральных телеканалах есть традиция: ведущие переходят с канала на канал. Мы с Максимом Путинцевым (Maxim Putintsev) решили привить эту традицию в Екатеринбурге с целью повышения уровня его столичности. Так что в ближайшем времени мы меняемся. Я буду вести разговорные программы на ОТВ, Путинцев — на «4 канале». И нам новые впечатления, и зрителям разнообразие. Подробности по мере поступления», — сообщает Енин.

Максим Путинцев рассказал «URA.RU», что ему хочется попробовать себя на новом месте. «Мне сделали интересное предложение, я его рассмотрел, и каких-то принципиальных возражений у меня не было. Пока еще мы находится в диалоге с Элеонорой Расуловой — утрясаем оргмоменты, поскольку это все-таки работа. Для меня принципиально важным был момент, чтобы мы по-доброму расстались с ОТВ. Антон Стуликов и Виктор Шадрин отнеслись к моему переходу с пониманием. Мне интересно попробовать себя на новом месте, с новыми проектами. „Четверка“ — это новый опыт и новый вызов, а на ОТВ уже все отстроено. При этом остается понятная константа — это „Эхо Москвы“ в Екатеринбурге», — говорит ведущий.

Енин — один из самых известных ведущих Екатеринбурга, он работал на «Четверке» с 1996 года. Ведущий программ «Итоги недели», «Стенд», «Что это было?». Максим Путинцев также хорошо известен аудитории: он совмещает работу на «Эхе Москвы в Екатеринбурге» и в программе «Акцент» на «Областном телевидении». И «Четвертый канал», и ОТВ контролируют областные власти. Около месяца назад «URA.RU» сообщало о том, что на место ведущего программы «Стенд» на «Четвертом канале» прочат главреда «Эха Москвы в Екатеринбурге» Максима Путинцева.