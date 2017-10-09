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Его место занял уралец Александр Бурков
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09 октября 2017
Главные новости Свердловской области
18:45  09 октября 2017 1

Свердловскими справедливороссами будет командовать «варяг»

Конференция Свердловского регионального отделения партии
С переездом Буркова в Омск в региональном отделении СР возник вопрос о новом лидереФото: Анна Майорова © URA.RU

С переходом Александра Буркова на должность врио губернатора Омской области возник вопрос о том, кто теперь будет руководить свердловским региональным отделением «Справедливой России». В самой партии, как передает источник «URA.RU», пока нет конкретного кандидата, но есть общее мнение о том, что это будет «варяг» — кто-то, назначенный из другого региона.

В настоящее время в реготделении складывается сложная внутренняя ситуация. Однопартийцы плохо восприняли усиление позиций секретаря свердловского бюро партии Дмитрия Ионина. Его дальнейший карьерный рост не выгоден ни Александру Буркову, ни коллегам во главе с Александром Караваевым, которые негласно объяснили, что в случае назначения Ионина руководителем могут и вовсе покинуть партию.

По информации источников «URA.RU», как ожидается, обсуждение преемника Александра Буркова должно состояться через неделю. «Мы принципиально решили не обсуждать это до официального объявления о назначении врио», — поясняет собеседник агентства.

Кто будет преемником — пока неизвестно, но из намеков Александра Буркова партийцы пришли к выводу, что это будет один из двух вариантов. Первый — некий финансово состоятельный «варяг» — по аналогии с Алексеем Парфеновым, пришедшим в свердловский обком КПРФ. Второй — что новый назначенец будет выполнять чисто номинальную роль и его основной задачей станет сохранение кресла за уральским политиком на случай, если он не приживется на омской земле. В обоих вариантах, как отмечают собеседники, назначенец позволит заморозить наметившийся серьезный конфликт в реготделении, поскольку будет равноудален от всех его участников. Единственное, в чем уверены справедливороссы: окончательное решение будет принимать даже не Александр Бурков, а московское руководство партии и многое зависит от конкретных договоренностей между уходящим уральским лидером и Сергеем Мироновым.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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