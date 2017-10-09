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09 октября 2017
07 октября 2017
06 октября 2017
20:13  09 октября 2017 7

В Кургане смекалистый пешеход остановил массовое нарушение ПДД. ВИДЕО

Курганские водители не любят сложных путейФото: скрин видео YouTube

В Кургане смекалистый молодой человек остановил целую колонну любителей езды по тротуару в объезд ремонтных работ. Чтобы защитить пешеходов, курганец позаимствовал ограждение с проезжей части.

Видеозапись, на которую попало массовое нарушение правил дорожного движения и хитрый поступок горожанина, опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Илья Тупикин. Действие ролика происходит утром 9 октября в районе Дрожзавода на улице Куйбышева, где ведутся ремонтные работы. Несмотря на то, что с двух сторон от закрытого участка дороги установлены знаки объезда, целая колонна автомобилистов движется прямо по тротуару.

Одному из пешеходов надоедает произвол водителей, и он преграждает им путь забором, позаимствованным с проезжей части. Как поясняет автор ролика, делает это молодой человек уже не в первый раз. «Лайк тому парню, который каждое утро ставит ограждение на тротуаре», — с уважением замечает Илья.

Препятствие на пути заставляет большинство водителей отправиться искать объезд. В конце ролика, убрав ограждение, по тротуару движется экипаж ДПС с включенными мигалками и еще один автомобиль следом. Автор ролика отмечает, что инспекторы вернули ограждение на место, однако долго оно не простояло. «Человек-патриот с надписью на спине „Russia“, который не поленился заехать на тротуар и отодвинуть мешавший ему забор в сторону», — комментирует Илья, указывая госномер нарушителя.

Получить оперативный комментарий от представителей Госавтоинспекции «URA.RU» не удалось.

Вера Чернышева
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