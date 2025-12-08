Логотип РИА URA.RU
Три человека попали в больницу после вылета автомобилей с курганских трасс. Фото

08 декабря 2025 в 11:35
Три человека получили травмы в курганских авариях на выходных

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Курганской области с пятницы по воскресенье зарегистрированы несколько ДТП с пострадавшими пассажирами. После вылета автомобилей с трасс пострадали два пассажира и один водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГАИ.

Одно из ДТП создал молодой 18-летний водитель вечером 6 декабря на трассе Лебяжье — Щигры. «На автомобиле Chevrolet Aveo выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась. Пострадал пассажир — подросток 15 лет, которому назначено стационарное лечение», — рассказали в паблике курганского ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Также 5 декабря в Варгашинском округе водитель ВАЗ 21140 съехал с дороги и опрокинулся. Его доставили в больницу, где он отказался от медосвидетельствования. 7 декабря в Катайском округе женщина-водитель Kia Rio при несоблюдении безопасной скорости съехала с проезжей части, пострадал пассажир мужчины 1981 года рождения, доставленный в больницу.

Курганский подросток попал в больницу после аварии в Мокроусовском округе

Фото: ВК Госавтоинспекция45

Резонансные ДТП в Курганской области

