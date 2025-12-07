ГАИ выступила с экстренным предупреждением для водителей Курганской области

Курганцев призывают быть осторожными на дорогах из-за снегопада Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Госавтоинспекция Курганской области призвала водителей к повышенной осторожности в связи с резким ухудшением погодных условий. На дорогах ожидается образование гололеда из-за прогнозируемого снегопада и снижения температуры.

«Управление Госавтоинспекции по Курганской области обращает особое внимание водителей на необходимость повышенной осторожности на дорогах, особенно в ночные и утренние часы, когда существует наибольшая вероятность образования гололеда. Неблагоприятные погодные условия существенно повышают риск дорожно-транспортных происшествий», — отметили в пресс-службе ведомства.