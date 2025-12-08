Студенты главного вуза Кургана уехали в Китай на особое обучения

Курганские студентки проведут две недели на учебе в Китае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студентки гуманитарного института Курганского госуниверститета отправились на двухнедельный образовательный семинар в Китай. Будущие лингвисты Карина Чепезубова и Анастасия Баитова проходят программу «Мост китайского языка» на базе Хэйлунцзянского университета в Харбине. Об этом сообщается в социальных сетях.

«На две недели в Китай отправились студентки гуманитарного института КГУ. Будущие лингвисты Карина Чепезубова и Анастасия Баитова стали участницами семинара „Мост китайского языка“ Хэйлунцзянского университета. Это семинар по развитию молодежного лидерства Альянса китайско-российских университетов языкового образования», — указано в telegram-канале «КГУ коммьюнити».

В вузе уточнили, что программа включает цикл лекций о форматах сотрудничества российской и китайской молодежи и о современных подходах к популяризации культуры «поколения Z» в двух странах. Отдельный блок занятий посвящен истории и символике древней китайской архитектуры. Лекции ведут преподаватели Хэйлунцзянского университета и эксперты Альянса китайско-российских университетов языкового образования.

Продолжение после рекламы

Кроме теоретических занятий, участники семинара проходят углубленные курсы китайского языка, осваивают чтение и исполнение песнопений классической поэзии, посещают практические уроки каллиграфии и знакомятся с национальными традициями Китая. В программу также включено участие в форуме молодежных лидеров России и Китая, экскурсии в пекинский дворцовый комплекс Гугун и посещение ледового городка «Мир льда и снега» в Харбине. По данным университета, по итогам поездки студентки подготовят совместный с китайскими участниками проект о культурном диалоге двух стран.

Курганский государственный университет принял гостя из Китая — лингвиста Лиу Юньчжо, выпускника Северо-Восточного университета в Бостоне. Об этом сообщает пресс-служба КГУ. Иностранный специалист прочитал две лекции студентам-лингвистам третьего и четвертого курсов и провел с ними встречу в учебных корпусах вуза в Кургане.