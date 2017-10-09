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Его место занял уралец Александр Бурков
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09 октября 2017
21:04  09 октября 2017 1

Вперед, к новым реалиям! Будущих губернаторов заставили прыгать с Агурских водопадов. Среди участников — уралец Бурков. ВИДЕО

Международный инвестиционный форум
Испытание проходило на сочинских Агурских водопадахФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сети появилось видео, демонстрирующее одну из ступеней подготовки чиновников по системе РАНХиГС. На кадрах видно, как новый врио губернатора Омской области, уралец Александр Бурков, прыгает в воду с семиметровой высоты следом за руководителем Федерального агентства научных организаций Михаилом Котюковым.

Как устроены курсы, на которых Кремль берет новых губернаторов

Согласно данным РБК, тренинг проходил на Агурских водопадах в Сочи, а подлинность записи подтвердили один из участников курса, а также представитель пресс-службы Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Данный тренинг является частью девятимесячной учебной программы, которая была организована при участии администрации президента. Прошедшие подготовку в будущем могут претендовать на губернаторские посты и руководящие должности в регионах.

За время существования программы в ней приняли участие более 60 человек, в том числе назначенные главами регионов: в Самарской области Дмитрий Азаров, в Нижегородской Глеб Никитин, в Ненецком АО Александр Цыбульский и другие.

Ранее проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров пояснял, что современный чиновник обязан соответствовать многим требованиям, которые диктует время. В начале октября он говорил, что систему отбора и подготовки госслужащих нового формата готовит Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, пишет «Национальная служба новостей».

Иван Антонов
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