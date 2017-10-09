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09 октября 2017
20:48  09 октября 2017 5

Проворовавшегося экс-заместителя Мединского приговорили к 1,5 года колонии и тут же отпустили

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
После скандала с хищением заместитель Мединского был уволен с занимаемой должностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Дорогомиловский суд Москвы в понедельник, 9 октября, вынес приговор бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову, обвиняемому в хищении бюджетных средств.

Экс-заместитель приговорен к полутора годам колонии общего режима и освобожден в зале суда в связи с тем, что уже отбыл срок наказания в СИЗО, сообщает телеканал 360.

Судья также приговорила трех фигурантов дела к условным срокам. Кроме того, суд снял арест с имущества обвиняемых.

Пирумов обвинялся в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия и дал признательные показания. Вместе с ним по этому делу проходили глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо, глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, предприниматель Никита Колесников и другие.

В общей сложности было похищено порядка 10 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде, напоминает «Национальная служба новостей».

Феликс Сорокин
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