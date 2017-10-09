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09 октября 2017
20:59  09 октября 2017 7

На уроках физкультуры в российских школах за год погибли две сотни детей

Клипарт. Сентябрь. Екатеринбург , спортзал, школа
Глава Минобразования требует поделить детей на группы по состоянию здоровьяФото: Илья Московец © URA.RU

На уроках физкультуры в российских школах в 2016 году погибли 211 детей, заявил министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Такие данные глава Минобразования привела на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. По мнению Ольги Васильевой, подобные ЧП — следствие политики защиты персональных данных и отсутствия медицинских карт, сообщает «Народная служба новостей». Учителям не хватает информации о здоровье учащихся, а в школьных картах зачастую нет данных о заболеваниях ребят, поэтому преподаватели оказываются не в курсе противопоказаний, уточнил министр. Она также предложила вернуть в школы дефектологов и поделить школьников на группы по состоянию здоровья, отмечает информагентство Nation News.

Наталья Володина
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