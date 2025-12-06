Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Рязанской области обломки БПЛА упали на территорию промышленного предприятия

06 декабря 2025 в 11:37
За ночь над Рязанской областью уничтожено 29 украинских дронов

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 6 декабря силы ПВО России сбили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков в своем telegram-канале. В результате падения обломков поврежден многоэтажный жилой дом и территория одного из промышленных предприятий, информации о пострадавших не поступало.

По данным губернатора, в жилом доме загорелась кровля, но возгорание оперативно ликвидировали. Жильцов не эвакуировали, угрозы их жизни и здоровью нет. На территории промпредприятия обломки не вызвали масштабных разрушений, технологический процесс не нарушен, угрозы для персонала и окружающих объектов нет.

Оперативные службы продолжают обследование мест падения и прилегающих территорий. Специалисты фиксируют характер повреждений и предварительно оценивают материальный ущерб. Региональные власти уточняют последствия атаки и призывают граждан следить за сообщениями официальных источников и не публиковать в сети фото и видео работы сил ПВО и спецслужб.

