В Рязанской области обломки БПЛА упали на территорию промышленного предприятия

В ночь на 6 декабря силы ПВО России сбили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков в своем telegram-канале. В результате падения обломков поврежден многоэтажный жилой дом и территория одного из промышленных предприятий, информации о пострадавших не поступало.

По данным губернатора, в жилом доме загорелась кровля, но возгорание оперативно ликвидировали. Жильцов не эвакуировали, угрозы их жизни и здоровью нет. На территории промпредприятия обломки не вызвали масштабных разрушений, технологический процесс не нарушен, угрозы для персонала и окружающих объектов нет.