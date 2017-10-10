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10 октября 2017
09 октября 2017
Главные новости Свердловской области
12:35  10 октября 2017 0

Президент Чехии выполнит трехлетней давности обещание Куйвашеву. Сроки согласованы

и Милош Земан: "Обещанного три года ждут!"Фото: kremlin.ru

Екатеринбург в ноябре посетит президент Чехии Милош Земан. Об этом сам политик сказал на встрече с российской делегацией на 59-й машиностроительной выставке MSV в чешском городе Брно.

«Я очень рад, что три года назад пообещал Евгению Куйвашеву [губернатор Свердловской области — прим.ред.] посетить Екатеринбург, и в ноябре этого года мне представится возможность реализовать своей обещание», — приводит «URA.RU» слова Земана департамент информационной политики Свердловской области.

Во встрече с лидером Чехии участвовали вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и исполняющий обязанности министра международных и внешнеэкономических связей региона Андрей Соболев, а также посол РФ в Чехии Александр Змеевский, губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Президент Чехии Милош Земан в 2015 году в своей резиденции принял губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Это случилось после визита Земана в Россию на празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Тогда Земан и пообещал главе региона посетить Средний Урал.

Сергей Дианов
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