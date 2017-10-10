Силовики ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции, проведенной в Дагестане. Пока личности бандитов опознать не удалось.
Ранее специальный режим контртеррористической организации ввели в пределах границ Шамильского рейона Дагестана, сообщает агентство Nation News. Целью операции был поиск террористов и их пособников.
Неделю назад у дагестанского села Качалай были нейтрализованы двое членов бандформирований, которые причастны к убийству полицейских в Кизлярском и Бабаюртовском районах республике. При них было обнаружено табельное оружие убитого в Дагестане участкового, напоминает также «Федеральное агентство новостей».