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10 октября 2017
11:18  10 октября 2017 0

В Дагестане ликвидировали двух боевиков. ФОТО

Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, спецподразделение, показательные выступления, криминал, росгвардия, собр, омон, рукопашный бой, захват преступника, освобождение заложников, спецоперация, терроризм, контртеррористическая
В ходе операции нашли двух бандитовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Силовики ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции, проведенной в Дагестане. Пока личности бандитов опознать не удалось.

Ранее специальный режим контртеррористической организации ввели в пределах границ Шамильского рейона Дагестана, сообщает агентство Nation News. Целью операции был поиск террористов и их пособников.

Неделю назад у дагестанского села Качалай были нейтрализованы двое членов бандформирований, которые причастны к убийству полицейских в Кизлярском и Бабаюртовском районах республике. При них было обнаружено табельное оружие убитого в Дагестане участкового, напоминает также «Федеральное агентство новостей».

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Неделю назад в Дагестане были уничтожены еще двое вооруженных бандитов Фото: Национальный антитеррористический комитет

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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