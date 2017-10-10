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10 октября 2017
09 октября 2017
08 октября 2017
17:27  10 октября 2017 0

В Пермском крае от взрыва газа рухнул дом. Есть погибшие

Один человек погиб, еще один может быть под заваламиФото: пресс-служба краевого ГУ МЧС

В результате взрыва бытового газа в селе Плишкари Еловского района погибла женщина. Еще один человек может находиться под завалами.

10 октября днем в частном одноэтажном трехквартирном доме взорвался газ. В результате дом частично обрушился. Спасатели, разбирая завалы, обнаружили тело женщины. Еще один житель дома может находиться под завалами, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. По данным краевого ГУ МЧС, три человека получили травмы, однако следователи это не подтверждают. Всего в доме проживали шесть человек.

Сейчас по факту взрыва проводится доследственная проверка. Личность погибшей женщины устанавливается.

Анна Белкина
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