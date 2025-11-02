Мобильный интернет был времменно ограничен Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жителей Пермского края утром 2 ноября получили сообщения об ограничении работы мобильного интернета на фоне введения режима беспилотной опасности. Об этом пермяков предупредили через Региональную систему централизованного оповещения населения (РСЧС).

«Возможны ограничения интернета», — говорится в сообщении РСЧС. Предупреждение о введении режима беспилотной опасности и возможных проблемах со связью поступило жителям региона утром.

Режим был установлен в регионе в 2 ноября в 11:15. Отмена угрозы произошла спустя два часа, в 13:12. Об этом сообщило региональное Министерство территориальной безопасности.

