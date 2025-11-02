Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Пермяков предупредили об ограничении мобильного интернета из-за режима БПЛА. Скрин

02 ноября 2025 в 13:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мобильный интернет был времменно ограничен

Мобильный интернет был времменно ограничен

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жителей Пермского края утром 2 ноября получили сообщения об ограничении работы мобильного интернета на фоне введения режима беспилотной опасности. Об этом пермяков предупредили через Региональную систему централизованного оповещения населения (РСЧС).

«Возможны ограничения интернета», — говорится в сообщении РСЧС. Предупреждение о введении режима беспилотной опасности и возможных проблемах со связью поступило жителям региона утром.

Режим был установлен в регионе в 2 ноября в 11:15. Отмена угрозы произошла спустя два часа, в 13:12. Об этом сообщило региональное Министерство территориальной безопасности.

Продолжение после рекламы

Оповещения начали приходить пермякам 2 ноября

Фото: РСЧС

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал