Пермяков предупредили об ограничении мобильного интернета из-за режима БПЛА. Скрин
Мобильный интернет был времменно ограничен
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Жителей Пермского края утром 2 ноября получили сообщения об ограничении работы мобильного интернета на фоне введения режима беспилотной опасности. Об этом пермяков предупредили через Региональную систему централизованного оповещения населения (РСЧС).
«Возможны ограничения интернета», — говорится в сообщении РСЧС. Предупреждение о введении режима беспилотной опасности и возможных проблемах со связью поступило жителям региона утром.
Режим был установлен в регионе в 2 ноября в 11:15. Отмена угрозы произошла спустя два часа, в 13:12. Об этом сообщило региональное Министерство территориальной безопасности.
Оповещения начали приходить пермякам 2 ноября
Фото: РСЧС
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!