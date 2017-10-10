В Белоярке готовятся опротестовать итоги еще не прошедших выборов мэра

Итоги намеченных на 16 октября выборов нового главы Белоярского района будут опротестованы в суде.
Как заявил «URA.RU» информированный источник в областных структурах власти, поводом для опротестования станут допущенные при подготовке конкурса на должность мэра технические ошибки. В частности, члены конкурсной комиссии принимали от кандидатов не все страницы трудовых книжек и военных билетов. Предполагается, что иск подаст один из не прошедших первый этап отбора участников выборов, фамилия которого пока не называется.
Как ранее сообщало «URA.RU», конкурсная комиссия предложила депутатам местной думы рассмотреть кандидатуры трех из восьми подавших заявки претендентов — экс-главы Белоярского городского округа Александра Привалова, его бывшего заместителя по экономике Эдуарда Карелина и Андрея Горбова, ранее занимавшего должности главы Камышевской сельской управы и Белоярской поселковой управы.
Действующий глава Белоярки Павел Юдин не прошел конкурсный отбор и не допущен к завершающему этапу выборов. Он считается протеже депутата Заксобрания Ильи Гаффнера, отстаивавшего его интересы в областных структурах власти. Однако Гаффнер в интервью агентству заявил, что не следит за ходом выборов главы муниципалитета и не вмешивается в их ход.
Заседание Белоряской думы, на котором депутатам будет предложено выбрать нового главу муниципалитета, назначено на 16 октября.