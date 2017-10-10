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10 октября 2017
22:17  10 октября 2017 2

Ученые обнаружили пропавшую половину Вселенной

Для этого им пришло изучить около 260 галактикФото: Википедия

Группа ученых из разных стран обнаружила половину видимого вещества во Вселенной, которое ранее считалось пропавшим. Материя находится между галактиками и галактическими скоплениями. Исследование опубликовали на сайте arXiv.org.

Согласно действующим представлениям ученых о Вселенной, ее состав на 95% состоит из темной материи и темной энергии. Доля обычной материи — барионной, которая состоит из протонов и нейтронов — достигает только 4,6% и находится в звездах, горячем газе галактических скоплений и межзвездной среде. Ранее исследователи могли видеть лишь 50% от обычного количества барионной материи. Её было тяжело обнаружить из-за низкой плотности и температуры.

Найденную материю назвали тепло-горячей межгалактической средой. Телеканал 360 уточняет, что ученые изучили около 260 галактик, прежде чем нашли пропавшую материю.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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