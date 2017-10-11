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11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Свердловской области
12:30  11 октября 2017 0

В Екатеринбурге из-за вредного воздуха запретили делать майонез

Проверка в
"Провансаль" пострадал из-за выбросов на производстве мылаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 14 октября по постановлению суда ОАО «Жировой комбинат» остается без разрешения на выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Это делает невозможным производство знаменитого «Провансаля».

Документ, по которому работал жиркомбинат, был отозван управлением Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу. Разрешение на выброс вредных веществ было выдано еще в 2015 году, на четыре года. Но в ноябре 2016 года началась внеплановая проверка — это была реакция Росприроднадзора на многочисленные жалобы жителей Вторчермета.

Инспекторы установили, что комбинат выбрасывал в атмосферу вещества, которые не были предусмотрены в разрешении. Больше всего нарушений было на участках по производству мыла — например, почти в десять раз больше было зафиксировано пыли на участке, где этот товар резался и укладывался, а при производстве в воздух попала едкая щелочь.

В декабре 2016 года разрешение на выброс было приостановлено. Весь 2017 год предприятие пыталось оспорить действия Росприроднадзора в судах, но проиграло.

Теперь с субботы, с 14 октября, жиркомбинату запрещено выбрасывать вредные вещества — пока не будут сделаны новые очистные сооружения. Если предприятие не справится с ситуацией, то производство будет остановлено.

В решении суда написано, что оно не затронет интересы жиркомбината. Однако по федеральному законодательству предприятие не имеет права производить атмосферные выбросы без разрешения Росприроднадзора, а производственный цикл устроен так, что без выброса сделать продукцию невозможно.

На комбинате попросили время для подготовки комментария. Журналистов «URA.RU», в частности, интересовал вопрос — где теперь будет производиться майонез «Провансаль», который признается фирменным городским продуктом. Считается даже, что Екатеринбург занесен в Книгу рекордов Гиннесса как город с самым большим потреблением майонеза на душу населения. Однако документального подтверждения этого факта нет.

ОАО «Жировой комбинат» входит в федеральную группу компаний «Русагро». На официальном сайте говорится, что основные активы «Русагро» расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае, штаб-квартира — в Москве. На площадке в Екатеринбурге производятся майонезы, маргарины, подсолнечное масло, кетчуп, горчица, кулинарные и кондитерские жиры и мыло. В год предприятие производит до 112 тыс. тонн майонеза в год, часть выпускается под маркой «Провансаль ЕЖК». Производство идет также под брендами «Мечта хозяйки», «Щедрое лето».

Дарья Косинцева
© Служба новостей «URA.Ru»
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