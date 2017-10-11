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Главные новости Пермского края
13:32  11 октября 2017 0

Бывшему главе пермского МФЦ вынесли приговор за хищение 27 миллионов

Новиков Илья, молоток, правосудие, наручники, судья, суд, судебные разбирательства, мантия
Дмитрий Дымбрылов проведет в колонии три годаФото: depositphotos.com © URA.RU

Экс-директор пермского МФЦ Дмитрий Дымбрылов проведет в колонии три года. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 305 тысяч рублей, сообщили «URA.RU» в Ленинском районном суде Перми.

Приговор бывшему чиновнику вынесли в среду, 11 октября. Его признали виновным в хищении в особо крупном размере и растрате вверенного ему имущества. Следствие и суд установили, что Дымбрылов предоставлял ложные сведения об объемах и стоимости ремонтных работ при создании сети МФЦ по Пермскому краю. В итоге он причинил бюджету ущерб в размере более 24,5 млн рублей. Также чиновник способствовал незаконному начислению ежемесячной премии части сотрудникам МФЦ. Всего выплаты составили 2,1 млн рублей. Кроме того, Дымбрылов подарил своему приятелю телефон, находящийся на балансе МФЦ. Стоимость подарка — около 75 тысяч рублей.

Дымбрылова взяли под стражу в зале суда. Приговор вступит в законную силу через 10 дней.

Напомним, в апреле 2016 года были арестованы директор краевого учреждения «Пермский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (является подведомственным министерству связи) Дмитрий Дымбрылов и его заместитель Наталья Гладкова. Вскоре под арестом оказался бизнесмен Иван Овчинников. Летом силовики задержали пермского министра связи Евгения Балуева. Все они проходят по делу о хищении 31,35 млн рублей, выделенных на ремонт помещений МФЦ.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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