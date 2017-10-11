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11 октября 2017
14:30  11 октября 2017 0

МИД РФ обсуждает высылку еще 150 американских дипломатов

Клипарт, разное. Москва, министерство иностранных дел РФ, мид
Ведомство готовит ответ на действия СШАФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Глава североамериканского департамента МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Москва изучает разные варианты ответа на ситуацию с российской дипсобственностью в США.

По словам дипломата, в международных отношениях действует принцип взаимности, о котором знает американская сторона. Если власти США позволили себе так действовать в отношении дипломатической собственности РФ, то, значит, они готовы к зеркальному ответу, передает RT слова Борисенко.

Дипломат отметил, что Москва может закрыть одно генконсульство США в России. Кроме того, российская сторона готова установить реальный паритет с Америкой по числу дипломатов. По словам Борисенко, из числа 455 американских дипломатов можно вычесть 150 человек — столько россиян работает в постпредстве РФ при ООН.

Таким образом, численность дипломатического персонала США в РФ сократится примерно до 300 человек, отмечает Nation News.

Виктор Жуков
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