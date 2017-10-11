Глава североамериканского департамента МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Москва изучает разные варианты ответа на ситуацию с российской дипсобственностью в США.
По словам дипломата, в международных отношениях действует принцип взаимности, о котором знает американская сторона. Если власти США позволили себе так действовать в отношении дипломатической собственности РФ, то, значит, они готовы к зеркальному ответу, передает RT слова Борисенко.
Дипломат отметил, что Москва может закрыть одно генконсульство США в России. Кроме того, российская сторона готова установить реальный паритет с Америкой по числу дипломатов. По словам Борисенко, из числа 455 американских дипломатов можно вычесть 150 человек — столько россиян работает в постпредстве РФ при ООН.
Таким образом, численность дипломатического персонала США в РФ сократится примерно до 300 человек, отмечает Nation News.