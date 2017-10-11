Управление делами губернатора и правительства Свердловской области закупает 21 набор из позолоченных подстаканников с хрустальными стаканами и ложечками. Более 150 тысяч рублей поступят на счет Кольчугинского завода «Электрокабель», который принадлежит УГМК. Он единственный, кто участвовал в тендере и предсказуемо победил. Но самое забавное — рисунки, которые символизируют всю боль России как футбольной страны.
В документах закупки говорится, что для «протокольных мероприятий от имени губернатора области» будут куплены подарочные наборы. Они состоят из двух никелированных подстаканников с позолотой, хрустальных стаканов, позолоченных чайных ложек с рисунком «Герб» и никелированного подноса для чая. На лицевую сторону подстаканника по центру методом холодной штамповки должно быть нанесено изображение: «Екатеринбург Европа-Азия», «Чемпионат Мира — 2018». В тендерной документации детально прописан дизайн упаковки, подстаканников, ложек, стаканов, подноса; материалы, из которых они сделаны, указаны точные размеры. Самое забавное, что на подстаканниках должны быть золотом изображены медведи, играющие в футбол. С таким дизайном сувенир будет только один, на остальных будет нанесено изображение стелы «Европы-Азия».
Победитель, мягко говоря, неочевидный: это АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» — предприятие, входящее в УГМК. Судя по материалам из открытых источников, с июня 2017 года к электрокабельному заводу присоединился Кольчугинский завод по обработке цветных металлов. Именно он производит знаменитые подстаканники, которыми пользовался каждый, хоть раз путешествовавший на поезде.
Общая стоимость сувенирной продукции — 154,9 тысячи рублей. Цена одного набора, сделанного под заказ свердловского управделами, составит 7,3 тысячи рублей. В интернет-магазинах подобные наборы можно найти по цене от 3 до 5 тысяч.