Семья коренного жителя ЯНАО Радислава Анагуричи заявляет, что правоохранительные органы региона безосновательно обвиняют родственника в двойном убийстве. По версии семьи и ее адвокатов, люди в погонах с помощью пыток выбили из ямальца признательные показания — били, обливали холодной водой, отказывали в еде и походах в туалет. Об этом в среду, 11 октября, сообщила «URA.RU» сестра Радислава Оксана Неркагы.
По словам родственников, преступление, в котором обвиняют мужчину, произошло в поселке Кутопьюган Надымского района ЯНАО. В ходе коллективного распития спиртных напитков после рыбалки были застрелены двое мужчин — Евгений Хлыстов и Эдуард Салиндер. По версии следствия, огонь из ружья 16 калибра открыл Радислав Анагуричи, по версии защиты — еще один участник попойки Василий Худи. После стрельбы злоумышленник якобы положил ружье на кровать и лег спать.
Сторона защиты считает, что Анагуричи пытался спасти одну из жертв — в сопровождении очевидцев погрузил на тот момент еще живого Хлыстова в автомобиль и привез в больницу, где тот скончался. Далее, по версии родственников, полицейские забрали свидетелей вместе с трупами в районный центр Надым, заставили выгрузить мертвых из вертолета. После этого с испачканной кровью одежды Радислава были сделаны смывы, и из очевидца мужчина превратился в подозреваемого. Далее последовали пытки и признательные показания.
Сейчас сторона защиты пытается доказать, что Радислава Анагуричи вынудили оговорить себя. «5 октября было судебное заседание. На этом слушании из дела убрали его первые признательные показания. Доказали, что они были написаны под давлением, и признали, что полиция Надыма вела дело с грубейшими нарушениями. 28 октября будут выбирать 20 присяжных из 260. Далее, возможно, назначат суд. Сам суд будет проходить в Салехарде. Ждем, что будет дальше», — комментирует в разговоре с «URA.RU» Оксана Неркагы.
Причастность к преступлению Василия Худи следствие, как утверждает защита, предпочитает не рассматривать. «Он говорит, что спал, поэтому они и считают, что он действительно спал», — отмечает сестра обвиняемого.
По версии родственников, правоохранительные органы фабрикуют уголовные дела с целью не портить статистику раскрываемости преступлений в образцово-показательном регионе России.
Получить комментарии СУ СКР по ЯНАО, а также региональной полиции на момент опубликования материала не удалось.