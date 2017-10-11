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11 октября 2017
Главные новости Москвы
19:13  11 октября 2017 0

Ротация губернаторов почти закончена. Остался последний

Андрей Турчак
Андрей Турчак получит высокий пост в «Единой России»Фото: commons.wikimedia.org
новость из сюжета:
Перестановки в губернаторском корпусе
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Ротация губернаторов почти завершилась. Последним в отставку отправят главу Псковской области Андрея Турчака. Он станет 11 отставником.

Андрей Турчак, как и 10 предыдущих губернаторов, напишет заявление по собственному желанию. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в Кремле, это произойдет в ближайшее время.

После ухода Турчак должен возглавить генеральный совет «Единой России» вместо Сергея Неверова, который стал руководителем фракции партии в Госдуме. Сегодня стало известно, что «Единая Россия» перенесла назначенное на четверг заседание генсовета и его президиума, посвященное кадровым вопросам.

Последним из губернаторов в отставку ушел глава Ивановской области Павел Коньков.

Александр Пономарев
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