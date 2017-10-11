Ротация губернаторов почти закончена. Остался последний

19:13 11 октября 2017 0

Андрей Турчак получит высокий пост в «Единой России» Фото: commons.wikimedia.org

Ротация губернаторов почти завершилась. Последним в отставку отправят главу Псковской области Андрея Турчака. Он станет 11 отставником.

Андрей Турчак, как и 10 предыдущих губернаторов, напишет заявление по собственному желанию. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в Кремле, это произойдет в ближайшее время.

После ухода Турчак должен возглавить генеральный совет «Единой России» вместо Сергея Неверова, который стал руководителем фракции партии в Госдуме. Сегодня стало известно, что «Единая Россия» перенесла назначенное на четверг заседание генсовета и его президиума, посвященное кадровым вопросам.

Последним из губернаторов в отставку ушел глава Ивановской области Павел Коньков.