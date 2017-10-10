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10 октября 2017
Главные новости Москвы
14:33  10 октября 2017 0

Главу Ивановской области отставили из-за пассивности

Воскресенского отправили освежить «гнилое местечко»
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
Владимир Путин больше не потерпит инертных губернаторов-середняковФОТО: пресс-служба Кремля
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Во вторник, 10 октября, своего места лишился десятый губернатор на волне осеннего «губернаторопада». Президент Владимир Путин принял отставку главы Ивановской области Павла Конькова. Он руководил областью с октября 2013 года, в сентябре 2014-го уверенно победил на губернаторских выборах, набрав 80,32% голосов. На его место президент назначил замглавы Минэкономразвития Станислава Воскресенского.

Павел Коньков был типичным губернатором-середняком, считает председатель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «С точки зрения результатов у него были разные показатели, в том числе и успешные. Он привел в регион мегапроект „Ивановский полиэфирный комплекс“, область занимала второе место в России по вводу жилья. Другое дело — сложные отношения с правоохранителями, которые работали по большому количеству представителей его команды. Часть дел дошла до суда», — пояснил политолог «URA.RU».

Уфа, пустырь, трущобы, окраины
Черные дыры и гнилые местечки должны исчезнуть с карты России
Фото: Вадим Брайдов © URA.RU

В последнее время по Ивановской области прокатилась волна коррупционных скандалов: в июне директор департамента здравоохранения Светлана Романчук стала фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, в апреле суд признал виновным во взяточничестве первого зампредседателя облправительства Андрея Кабанова, в мае был осужден экс-глава Иванова Вячеслав Сверчков, в мае 2016-го — зампред правительства региона Дмитрий Куликов.

Из-за претензии силовиков к команде Конькова недовольство федерального центра лишь нарастало, соглашается глава АПЭК Дмитрий Орлов. По его словам, в подобных обстоятельствах отставка губернатора была делом времени. В то же время для Конькова был характерен инертный стиль менеджмента, говорит эксперт:

«Федеральный центр видит запрос населения на динамику развития — черных дыр и гнилых местечек не должно быть. Нужны программы развития».

Совершенно иначе Орлов характеризует назначенного врио Станислава Воскресенского: «Воскресенский — эффективный менеджер. Он давно находился в кадровом резерве Кремля, даже рассматривался кандидатом в губернаторы Калининградской области. Он энергичный и решительный, быстро принимающий решения, неплохо себя проявил в полпредстве по Северо-Западному федеральному округу и в Минпромторге. Я думаю, что статус инертного региона, дыры, в которой мало что происходит, Воскресенскому удастся преодолеть».

Напомним, что в последнем рейтинге губернаторов, подготовленном экспертами АПЭК, Павел Коньков занимал 81-е место из 85. Последние места занимали экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и бывший глава Приморского Края Владимир Миклушевский. Их отставки прошли на прошлой неделе.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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