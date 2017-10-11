Пермская чиновница-коррупционерка, о которой рассказали Путину, избежала тюрьмы

20:12 11 октября 2017 0

Осужденную поддерживают ряд местных депутатов и общественники, которые направили обращение президенту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшая замглавы Усть-Качки Марина Куртеева, осужденная за коррупцию, добилась смягчения приговора. Как стало известно «URA.RU», экс-чиновница получила условный срок.

В среду, 11 октября, Пермский краевой суд рассмотрел жалобу на приговор в отношении бывшего заместителя главы Усть-Качкинского поселения Марины Куртеевой. В августе женщина была признана виновной в получении отката и мошенничестве. Ее приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 90 тысяч рублей.

Василий Лузин убежден, что уголовное дело в отношении его заместителя — это попытка захватить власть в Усть-Качке Фото Стефан Савелли

Глава Усть-Качки Василий Лузин сообщил «URA.RU», что краевой суд изменил наказание виновной с реального срока на полтора года условно. Сама Куртеева участвовала в заседании по видеосвязи, она находится в СИЗО. Пока неизвестно, почему суд изменил решение первой инстанции — сторона защиты получит мотивировочную часть решения через три дня.

Ранее Пермский районный суд пришел к выводу, что Марина Куртеева в 2015 году получила откат в размере 40 тысяч рублей от подрядчика по ремонту ЛЭП и незаконно присвоила здание канализационно-насосной станции (КНС). При этом администрация поселения отказалась выступить в качестве потерпевшей стороны.

Василий Лузин настаивает, что семья Куртеевых приобрела КНС еще в 1997 году, причем объект никогда не находился в собственности поселения и не представлял никакой ценности. Кроме того, когда Куртеевой якобы передавали 40 тысяч рублей отката, чиновница была на учебе в Перми и никак не могла находиться в своем кабинете, где якобы получила деньги.

Помимо коллег осужденную поддерживают ряд местных депутатов и общественники, которые направили обращение президенту Владимиру Путину. В начале сентября поступил ответ, что судебная власть отделена от законодательной и исполнительной и является самостоятельной.

Сторонники Куртеевой предполагают, что уголовное преследование было инициировано с целью лишить чиновницу возможности претендовать на пост главы Усть-Качки — сегодня поселение отличается активной протестной деятельностью и борьбой с собственниками одноименного курорта.