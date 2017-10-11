Выборы главы Дегтярска неожиданно приобрели пикантный нюанс. Теперь это борьба не просто за высокий пост, но попытка не допустить «варяга» к управлению муниципальным хозяйством. Так отдельные политические силы склонны оценивать противостояние действующего главы Игоря Бусахина и заявившегося на это место Сергея Пономарева.
Последний до 2012 года занимал должность исполнительного директора ЗАО «Группа «СвердловЭлектро» (СВЭЛ, Екатеринбург). В мае 2012 года уехал в Пермский край сразу после назначения губернатором Виктора Басаргина. Сначала возглавил региональное агентство по госзакупкам, а в январе 2014 года получил пост министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. В марте 2017 года тогда еще врио губернатора Максим Решетников зачистил «варягов» на ключевых постах, и Пономарев ожидаемо ушел с поста министра.
Как утверждает источник в администрации свердловского губернатора, взять Пономарева на должность главы одного из муниципалитетов губернатора попросил лично экс-глава Пермского края.
Игорь Бусахин продолжает занимать пост главы и подчеркивает, что подал заявление на участие в конкурсе последним. «Как увидел всех шестерых оппонентов — решил участвовать. Чувствую, что должен бороться, как житель Дегтярска, заинтересованный в том, чтобы город развивался. Сейчас, правда, непонятно, что будет, поскольку вся процедура приостановлена, но в любом случае, без главы город не останется».
В департаменте внутренней политики администрации губернатора Свердловской области оперативно не смогли уточнить, когда возобновится конкурс на главу. Председатель конкурсной комиссии, глава Западного управленческого округа Виталий Вольф, сославшись на помехи в телефоне, не стал отвечать на вопросы редакции.