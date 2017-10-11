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11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
21:52  11 октября 2017 0

Наведение порядка на Шарташе отдадут владельцу одной из самых роскошных дач

Евгений Куйвашев дал задание привести рекреацию в порядок — начнут с велодорожекФото: Департамент информационной политики Свердловской области

Заседание правительственной комиссии по развитию Шарташского лесопарка рискует обернуться грандиозным скандалом. На мероприятии, как ожидается, будут озвучены промежуточные результаты выполнения поручений губернатора Евгения Куйвашева в отношении парка. Их глава региона сформулировал 6 августа после велопрогулки «Тур де Шарташ».

На заседании может быть объявлено, в частности, о создании ГБУ СО «Шарташский лесной парк», которое и займется формированием на территории вокруг озера рекреационно-оздоровительного кластера. МУГИСО включило этот момент в программу управления госсобственностью на 31 августа, а само ГБУ в ближайшее время встанет на баланс департамента лесного хозяйства. Именно ГБУ в ходе создания рекреации на Шарташе будет организовывать обещанную губернатором велодорожку вокруг озера (к 2018 году), расчищать общественный доступ к водохранилищу и, возможно, сносить незаконные капитальные постройки с выходящими на воду пирсами.

Главная интрига в преддверии завтрашнего совещания — кто возглавит новоявленное бюджетное учреждение. Предположительно, это будет один из членов самой координационной комиссии, куда вошли 19 человек: 11 чиновников от области и 3 — от мэрии, 4 бизнесмена, а также представитель Росреестра. За несколько дней до заседания в кулуарах свердловского правительства появилась информация о том, что руководителем ГБУ СО станет директор общества «Малышева 73» Игорь Заводовский или же аффилированная с ним персона.

Последнему принадлежит одна из шикарных построек на берегу екатеринбургского озера. Мысль о том, что именно Заводовский претендует на должность руководителя, стала очевидной, когда члены комиссии обнаружили, что «едва озвученная на заседании идея о восстановлении судоходства на Шарташе буквально через неделю практически реализована». Речной корабль «Шарташ» действительно уже пришвартован у частного пирса, принадлежащего бизнесмену.

«Он просто уже начал реализовывать частично проекты, которые могут принести деньги», — рассуждает один из членов комиссии. Сам Заводовский, однако, на вопрос, примет ли он предложение возглавить ГБУ, сказал, что «в комиссии много ответственных лиц — принимающих решение и руководить должны они».

Впрочем, разговоры о главе ГБУ, по всей видимости, преждевременны. «Государственное бюджетное учреждение находится в процессе создания, но говорить об окончательном завершении юридической и бюрократической процедур пока рано, равно как и о назначении руководителя учреждения», — объяснила «URA.RU» главный специалист департамента лесного хозяйства Свердловской области Юлия Гибадуллина.

Антон Ольшанников
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