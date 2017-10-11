СМИ: пресс-секретаря Роскомнадзора обвинили в мошенничестве

21:46 11 октября 2017 0

Материалы против Ампелонского В. В находятся на сайте Чертановского районного суда (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу двух высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора обвинили по статье Уголовного кодекса о мошенничестве, пишет vc.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о пресс-секретаре Роскомнадзора Вадиме Ампелонском и руководителе правового отдела ведомства Борисе Едидине. При этом материалы против Ампелонского В. В от 5 октября 2017 года находятся на сайте Чертановского районного суда Москвы. В карточке дела указан отказ о ходатайстве о заключении под стражу. Информации о мере пресечения для Едидина нет.

Кроме того, на сайте суда размещена карточка дела против Весельчакова А. В. Источник vc.ru утверждает, что она относится к главе аппарата Роскомнадзора Александру Весельчакову. Уточняется, что он находится под домашним арестом. По данным источника, Ампелонский и Весельчаков не появлялись на работе неделю.

В суде, Следственном комитете и Роскомнадзоре пока не дали официальных комментариев.