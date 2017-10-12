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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Москвы
07:23  12 октября 2017 0

Маккейн обвинил Трампа в затягивании применения санкций против России

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, Дональд Трамп
Дональда Трампа снова обвиняют в симпатии к РоссииФото: Официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Сенатор Джон Маккейн обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в затягивании реализации санкций против России. Совместное заявление он сделал со своим коллегой Беном Кардином.

Сенаторы уверены, что задержка с реализацией санкций в отношении России ставит под сомнение приверженность администрации Трампа законопроекту о санкциях, который был подписан в конгрессе еще два месяца назад. «У них [администрации Белого дома] было достаточно времени, чтобы принять соответствующие документы для этого», — приводит RT заявление Кардина и Маккейна.

В России считают, что США больше пострадают от новых антироссийских санкций. В частности, об этом заявил «Национальной службе новостей» сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. «Приняв этот законопроект, Америка сыграла против себя, своих долгосрочных интересов», — считает Васильев.

Нина Калинина
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