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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Москвы
07:55  12 октября 2017 0

Тиллерсон обеспокоен задержанием работников посольства США в Турции

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, турция, флаг турции, достопримечательности турции
Между Турцией и США назревает скандалФото: depositphotos.com

Госсекретарь Рекс Тиллерсон выразил глубокую озабоченность задержанием работников посольства США и американских граждан в Анкаре. Свою позицию Тиллерсон высказал в беседе с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглом

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт подчеркивает, что госсекретарь довел до главы МИД Турции свои серьезные опасения по задержанию американских дипломатов и нескольких граждан в Турции, отмечает RT. Тиллерсон призвал турецкие власти доказательно подтвердить выдвинутые против них обвинения, добавляет телеканал 360.

Нескольких граждан США, среди которых оказались и дипломаты, задержали в Турции в течение нескольких последних дней. Их подозревают в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом и его организацией FETO.

Татьяна Трушина
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