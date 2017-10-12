Тиллерсон обеспокоен задержанием работников посольства США в Турции

07:55 12 октября 2017 0

Между Турцией и США назревает скандал Фото: depositphotos.com

Госсекретарь Рекс Тиллерсон выразил глубокую озабоченность задержанием работников посольства США и американских граждан в Анкаре. Свою позицию Тиллерсон высказал в беседе с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглом

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт подчеркивает, что госсекретарь довел до главы МИД Турции свои серьезные опасения по задержанию американских дипломатов и нескольких граждан в Турции, отмечает RT. Тиллерсон призвал турецкие власти доказательно подтвердить выдвинутые против них обвинения, добавляет телеканал 360.

Нескольких граждан США, среди которых оказались и дипломаты, задержали в Турции в течение нескольких последних дней. Их подозревают в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом и его организацией FETO.