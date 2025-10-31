Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

Белоруссия ограничила движение грузовиков из Литвы

01 ноября 2025 в 02:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Под ограничение попадают все типы грузовых машин

Под ограничение попадают все типы грузовых машин

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Белорусские власти ограничили движение литовских грузовиков на совместном участке границы. С таким заявлением выступила пресс-служба правительства страны.

«Движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) с литовской регистрацией ограничивается белорусско-литовским участком границы. <...> Мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовского правительства, которое неоднократно и без предварительных уведомлений закрывало пункты пропуска», — официальную позицию Белоруссии озвучило агентство БелТА.

В конце октября Литва приняла решение полностью закрыть границу с Белоруссией сроком на один месяц. В результате сотни литовских грузовых машин оказались заблокированы на белорусской территории.

Продолжение после рекламы

Этому предшествовал ряд инцидентов, связанных с метеорологическими зондами, проникавшими на литовскую территорию со стороны Белоруссии. Якобы таким образом в Литву переправляют наркотики. Глава белорусского государства Александр Лукашенко выразил готовность Минска принести извинения в случае, если будет установлена вина белорусской стороны.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал