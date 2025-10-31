Украине грозит дефицит бюджета более 20 млрд долларов

Эксперт предупредил о риске масштабного экономического кризиса на Украине Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина находится на пороге масштабного экономического кризиса в связи с дефицитом государственного бюджета, который составляет свыше 20 миллиардов долларов. Такое предупреждение высказал доктор экономических наук, украинский эксперт в области экономики Андрей Длигач во время выступления на YouTube-канале «Новости Live».

«Экономическая ситуация в Украине критическая. Собственных средств едва хватает на покрытие половины расходов. Государственный долг превышает 100% ВВП. По нашим оценкам, бюджет недополучает более 20 миллиардов долларов», — отметил эксперт.

Экономист Длигач выступает за изменение налоговой системы путем переноса фискальной нагрузки с доходов граждан на потребление и имущество. По его мнению, целесообразно ввести налогообложение на приобретение товаров длительного использования — автомобилей, электронных устройств и предметов гардероба, покупку которых возможно перенести на более поздний срок. Такой подход, как полагает эксперт, позволит снизить объемы импорта и сократить дефицит торгового баланса.

Продолжение после рекламы