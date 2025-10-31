Путин выступил с обращением, приуроченным к первому ноября

Президент поблагодарил приставов за службу в Донбассе и Новороссии Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня судебного пристава, который отмечается 1 ноября. Глава государства дал наставления сотрудникам ведомства и призвал их всегда быть на стороне закона и справедливости. Соответствующее обращение опубликовано в официальном telegram-канале Кремля.

«В целом необходимо и дальше наращивать результативность во всех ключевых составляющих исполнительного производства. В любых жизненных ситуациях вы должны действовать и решительно, и корректно, с уважением к каждому человеку, помнить, что служите стране и народу России, что ваше призвание — всегда быть на стороне закона и справедливости», — говорится в обращении, опубликованном в официальном telegram-канале Кремля.

Кроме того, в своем обращении президент отдельно поблагодарил судебных приставов, которые добросовестно выполняют свой служебный долг в Донбассе, Новороссии и приграничных городах со сложной оперативной обстановкой.

