Путин выступил с обращением, приуроченным к первому ноября
Президент поблагодарил приставов за службу в Донбассе и Новороссии
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня судебного пристава, который отмечается 1 ноября. Глава государства дал наставления сотрудникам ведомства и призвал их всегда быть на стороне закона и справедливости. Соответствующее обращение опубликовано в официальном telegram-канале Кремля.
«В целом необходимо и дальше наращивать результативность во всех ключевых составляющих исполнительного производства. В любых жизненных ситуациях вы должны действовать и решительно, и корректно, с уважением к каждому человеку, помнить, что служите стране и народу России, что ваше призвание — всегда быть на стороне закона и справедливости», — говорится в обращении, опубликованном в официальном telegram-канале Кремля.
Кроме того, в своем обращении президент отдельно поблагодарил судебных приставов, которые добросовестно выполняют свой служебный долг в Донбассе, Новороссии и приграничных городах со сложной оперативной обстановкой.
День судебного пристава отмечается в России ежегодно 1 ноября. Судебные приставы входят в систему Федеральной службы судебных приставов и отвечают за исполнение судебных решений, взыскание задолженности и защиту прав граждан. Ведомство функционирует как в мирное время, так и в условиях специальной военной операции, где сотрудники службы продолжают выполнять свои обязанности в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.